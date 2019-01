उत्तर प्रदेश: शादी समारोह के दौरान चली गोली से तीन की मौत, चार गंभीर रूप से घायल 

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर शादी समारोह के दौरान चली गोली में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पहली घटना शामली जिले की है. जहां शादी के जश्न में हुई फायरिंग के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. जबकि दूसरा मामला मुरादाबाद जिले के मूंढा पांडे इलाके की है. यहां फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य ज़ख्मी हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आरोपी की तलाश जारी है. इन दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस शादी के दौरान बनाए गए वीडियो की भी जांच कर रही है ताकि वह फरार आरोपियों की पहचान कर सके. हालांकि शामली मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रमोद कुमार के रूप में की है.

Moradabad: Two people died, four injured in a celebratory firing during a wedding yesterday in Mundha Pande police station limits. The injured have been admitted to a hospital. Police is on the lookout for the accused. pic.twitter.com/42NPAGMVhM