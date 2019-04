हैवानियत: सुरक्षा गार्ड ने की 6 साल की बच्ची की हत्या, फिर शव के साथ किया रेप

उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थल वाले नगरों में से एक हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. हरिद्वार में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं. हैवानियत की हद पार करने वाले सुरक्षा गार्ड ने 6 साल की मासूम बच्ची को न सिर्फ जान से मारा है, बल्कि उस दरिंदे ने शव से अपनी हवस की प्यास भी बुझाई. हालांकि, उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है.

उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने हरिद्वार में 6 साल की एक बच्ची की हत्या के सभी अहम सबूत जुटा लिए हैं. एक सुरक्षा गार्ड ने पहले बच्ची की हत्या की, उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना श्यामपुर इलाके की है, जहां शुक्रवार को अपने घर के पास दूसरे बच्चों के साथ खेल रही बच्ची अचानक गुम हो गई थी.

Haridwar: Security guard held y'ay for killing a 6-yr-old girl & having sex with corpse. SSP Janmejay Khanduri says, "Children playing with the girl told us that she was last seen with the accused. He has confessed to the crime. Evidence also confirm his involvement."#Uttarakhandpic.twitter.com/agPHSmmy8y