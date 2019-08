दुकान में घुसकर सर्राफा कारोबारी को मारी गोली, CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली वारदात

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सर्राफा कारोबारी की दुकान में घुसकर हमला किया गया.बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और फिर कारोबारी के शरीर में तीन गोलियां दाग दी. हमले में सर्राफा व्यापारी के साथ उनके दो बेटे भी घायल हुए हैं. तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि सर्राफा व्यवसायी दुकान के भीतर अपनी सीट पर बैठे हुए हैं तभी एक युवक दुकान में घुसता है जिसके हाथ में डंडा है. दुकान में घुसते ही युवक ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी.

तोड़फोड़ के दौरान एक अधेड़ उम्र का शख्स हाथ में पिस्तौल लिए दुकान में घुसा और दुकानदार की तरफ निशाना साधते हुए गोलियां चला दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है. दिन दहाड़े की फायरिंग की घटना से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया.

The Jewellers were attacked by their neighbour & his two sons. All three of them have been arrested&a case has been registered. Three people have been injured in the incident & are undergoing treatment at a hospital. Further probe is on.