बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के OSD की कार लूट ली, बाद में किया यह काम

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) के ओएसडी से मंगलवार देर रात बदमाशों ने बंदूक के बल पर उनकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली, लेकिन पकड़े जाने के डर से कार छोड़ कर फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन कोतवाली क्षेत्र से कार लूटकर बदमाश नोएडा की तरफ भाग गए. दिल्ली पुलिस से लूट की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस ने घेराबंदी की. पकड़े जाने के डर से बदमाश सेक्टर-2 में कार छोड़कर भाग निकले.

Car of an Officer on Special Duty (OSD) to Union Minister JP Nadda was looted from Nizamuddin, Delhi & later recovered by Noida police from Sector 2, Noida today. Robbers escaped leaving the car. Legal action is being taken. pic.twitter.com/0JXK3JND81