महाराष्ट्र: पत्नी से हुआ झगड़ा तो उतार दिया मौत के घाट, फिर उठाया यह बड़ा कदम...

महाराष्ट्र के सियोन इलाके में पत्नी की कथित रूप से हत्या कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने कहा कि संजय और उसकी पत्नी सुमन झारखंड के रहने वाले हैं और 11 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन संजय की शराब की लत के कारण दोनों के बीच झगड़ा रहता था.

Mumbai: Wadala TT Police arrested Sanjay Kumar Padihari on charges of murdering his wife, Suman. Rajendra Sangale, Senior Inspector says,"During investigation Sanjay confessed to his crime. He tried to attempt suicide after killing his wife. They married 11 months ago." (25.5.19) pic.twitter.com/9zvFhFMj01