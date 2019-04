गाजियाबाद में शख़्स ने पत्नी और 3 बच्चों की चाकू से गोदकर की हत्या, साले को वीडियो भेजकर दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शख़्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने साले को फोन कर घटना के बारे में बताया और वीडियो भी भेजा. साथ ही कहा कि वो सुसाइड करने जा रहा है. आरोपी युवक का नाम सुमित है. अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है. जानकारी के मुताबिक सुमित बंगलुरु में जॉब करता था और जनवरी में उसकी नौकरी चली गई थी. तभी से वह परेशान चल रहा था.

Man kills wife and three children in Gyan Khand, Ghaziabad. Shlok Kumar, SP (City) Ghaziabad, says "The man told about the murder to his brother-in-law over phone. Search for the accused underway."