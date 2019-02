पांच मिनट में करीब 3 करोड़ रुपये का सोना लूट कर पैदल ही 'नौ दो ग्यारह' बदमाश

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गुरुवार को हथियारबंद बदमाशों ने एक गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से 15 किलो सोना लूट लिया. घटना को अंजाम देकर बदमाश पैदल ही फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार शहर के बेहद व्यस्त इलाके बेगमपुल रोड पर इन बदमाशों ने मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से कर्मचारियों को बंधक बनाकर 15 किलो सोने के आभूषण लूट लिए. जिनकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही हैं. वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई इसे करीब 3 करोड़ की बता रहा है. वारदात को अंजाम देने में बदमाशों को करीब पांच मिनट लगे.

पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि लालकुर्ती थाना क्षेत्र में बेगमपुल रोड पर फाइनेंस कंपनी का दफ्तर हैं. आज शाम करीब छह बजे दफ्तर के कर्मचारी सोनिया और साक्षी ऑफिस का चैनल बंद कर काम निपटा रहे थे. इसी दौरान दो युवक आए और उन्होंने काम बताकर ऑफिस का चैनल गेट खुलवा लिया. चैनल गेट खुलते ही दोनों ने रिवॉल्वर दिखाकर कर्मचारियों को गोली मारने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारियों को दफ्तर के एक कोने में खड़ा कर लिया और फिर वहां मौजूद सोना लेकर फरार हो गए. इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी.

Meerut: 2 Unidentified assailants looted gold with the value of Rs 3 Crore (approximately) from Manappuram Gold Finance company in Lalkurti police station limits yesterday. Police is on the lookout for the accused. Further investigation is underway. pic.twitter.com/rmMLCJP0Qz