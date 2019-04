मुंबई में नौ साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

मुंबई से इंसानियत को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है. मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक नौ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार शव को देखने के बाद लग रहा है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना विले पार्ले के नेहरू नगर इलाके की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां के एक शौचालय में एक बच्ची की लाश पड़ी है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

#Mumbai: Locals protest outside Juhu PS after body of a 9-year-old girl was found in a drain in Nehru Nagar, Juhu. Additional CP Manoj Sharma says, "The protesting locals are demanding justice. The man accused has been arrested. Investigation will be done from all angles." pic.twitter.com/JFTTmPwcvT