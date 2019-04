रोहित शेखर मर्डर केस की गुत्थी उलझी: पूछताछ की जद में पत्नी अपूर्वा, ससुर ने कहा- मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती

पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे 40 साल के रोहित शेखर तिवारी की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझती जा रही है. शुरुआत में लगा कि रोहित शेखर तिवारी मौत दिल का दौरा पड़ने या ब्रेन हेम्ब्रेज से हुई, मगर गुरुवार को जब दिल्ली पुलिस को एम्स अस्पताल से पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मिली तो संदेह जताया गया कि रोहित की हत्या हुई है, किसी ने तकिए या दूसरी चीज से उसका मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. हालांकि, अब इस मामले पर रोहित शेखर तिवारी की मां के बयान ने और भी चौंका दिया है. रोहित शेखर तिवाही की मां उज्ज्वला तिवारी ने दावा किया है कि रोहित शेखर तिवारी और उनकी पत्नी के बीच शादी के पहले दिन से ही तनाव था. इन दोनों ने बीच लव मैरिज की थी. बता दें कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस रोहित शेखर तिवारी की पत्नी से पूछताछ कर रही है. रोहित शेखर की मां ने कहा कि शेखर ने बोला था मेरा राजनीतिक करियर ऊपर क्यो नही जा रहा है. सबका राजनीतिक करियर अच्छा जा रहा है. सबको टिकट मिलते हैं मुझे क्यों नहीं.

पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हुई हत्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा

रोहित शेखर की मां ने कहा कि 12 अप्रैल को उत्तराखण्ड में वोट डालने के बाद हमने नीम करौली बाबा के दर्शन किये. 15 अप्रैल की रात करीब 10.30 बजे दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी में हम अपने घर आये. शेखर तिलक लेन वाले घर चला गया. मैं फिर तिलक लेन वाले घर चली गयी. फिर खाना खाने डिफेंस कॉलोनी वाले घर आई. मैंने अपूर्वा से पूछा कि शेखर कहां है तो शेखर की पत्नी ने कहा वो खाना खाकर सो गए.

मां ने बताया कि फिर शेखर उठ कर आ गया. रोहित उस दिन ड्रिंक की थी. फिर उसने मुझे कार में बिठाया और वापस मैं तिलक लेन चली गयी. शेखर की हाल ही में बाय पास सर्जरी हुई थी. दोपहर में यहां वापस आई 2 बजे. फिर मैं अस्पताल गई. मेरा समय बुक था, क्योंकि मेरे अंगूठे में दर्द था. अस्पताल जाने से पहले मैंने अपूर्वा से पूछा- शेखर क्या कर रहा है तो उसने बोला सो रहे हैं.

Rohit Shekhar Tiwari's mother, Ujjwala Tiwari: There was tension between Rohit and his wife since the first day of marriage. It was a love marriage; Currently, Delhi crime branch is questioning the wife of Rohit Shekhar Tiwari pic.twitter.com/00E0XJAaCe