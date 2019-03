पंजाब: दुकान का लाइसेंस रद्द किया तो ऑफिस में घुसकर महिला ड्रग इंस्पेक्टर को मारी गोली

पंजाब के खरड़ में एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की शुक्रवार को उनके ऑफिस में एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने बाद में खुद को भी गोली मार ली और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने कहा कि अधिकारी नेहा शौरी खरड़ में दवा और खाद्य रासायनिक प्रयोगशाला में तैनात थी और वह मोहाली और रोपड़ जिलों के लाइसेंस का काम संभालती थी. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोरिंडा के रहने वाले आरोपी बलविंदर सिंह ने अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर घुसकर अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से नेहा को तीन गोलियां मारीं.

पुलिस ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू की गई है. शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी मोरिंडा में दवा की दुकान चलाता था और 2009 में नेहा ने उसकी दुकान पर छापा मारा था और वहां से कथित रूप से नशीली दवाएं बरामद की थीं. इसके बाद नेहा ने उसके दवा दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया था. हत्या की मंशा का पता नहीं लगा है लेकिन लाइसेंस रद्द करने को ही हत्या की वजह माना जा रहा है.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has directed DGP to ensure speedy probe into the killing of Dr. Neha Shoree. CM has ordered prompt investigation into the matter to get to the bottom of the case. (File pic) pic.twitter.com/ur08pNxb1J