चांदनी चौक के AAP विधायक अलका लांबा अयोग्य घोषित, हाल ही में कांग्रेस में हुईं थी शामिल

चांदनी चौक (Chandni Chowk ) से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अलका लांबा (Alka Lamba) अयोग्य घोषित हो गई हैं. अलका लांबा ने हाल ही में कांग्रेस (Congress) ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 'आप' विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अलका लांबा को अयोग्य घोषित करने की याचिका लगाई थी. याचिका पर फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अलका लांबा को अयोग्य घोषित कर दिया. बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में अलका लांबा ने 'आप' का साथ छोड़ा था. उन्होंने ट्वीट कर किया था, "time to say good bye" यानी गुड बॉय बोलने का समय आ गया है. अलका लांबा काफी समय से पार्टी छोड़ने की बात कह रही थीं और उन्होंने ऐलान भी किया था कि अगले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी.

