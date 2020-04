Coronavirus पर AAP ने शेयर किया फनी वीडियो, कहा- कोरोना से बचना है तो इन लोगों को करो Unfriend

7 सेकेंड के इस वीडियो में दो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं. इनमें से एक दूसरे से हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के बारे में पूछता है. जवाब नहीं में मिलने पर वह उसे अनफ्रेंड कर देता है. AAP ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'जो भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें अनफ्रेंड कर दीजिए.'

Unfriend all those who are not following the lockdown. #COVID_19#Lockdownpic.twitter.com/kdZcZcIgO9