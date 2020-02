दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के सहयोगी दल ने AAP की जीत की बताई यह वजह...

खास बातें चिराग पासवान ने AAP को बधाई दी है AAP ने चुनाव में 62 सीटें जीती हैं बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह सिद्ध होता है कि जनता उसे पुरस्कृत करती है जो काम करता है. लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के नतीजे में आम आदमी पार्टी को मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, “जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले थे उसी प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी को उनके काम के आधार पर लोगों की दुआ मिली है. ढेर सारी शुभकामनाएं.”

आज के दिल्ली के परिणामों ने यह साबित कर दिया हैं की जनता काम के आधार पर इनाम देती है।जिस प्रकार लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मिला उसी प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला।आज के जीत की ढेर सारी शुभकामनाए।@ArvindKejriwal — Chirag Paswan (@ichiragpaswan) February 11, 2020

बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर परचम लहराया है. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टीको 62 सीटें मिली हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमटकर रह गई. दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बार फिर सूपड़ा साफ हो गया और वह कोई भी सीट नहीं जीत सकी. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यह हैट्रिक है और उसने दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है. हालांकि आम आदमी पार्टी को 2015 के मुकाबले में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही सीटों का फायदा हुआ है.

