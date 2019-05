दिल्ली-NCR में अमूल दूध हुआ महंगा, जानिये अब 1 लीटर के देने होंगे कितने रुपये....

दिल्ली-NCR सहित अन्य राज्यों में मंगलवार से अमूल दूध (Amul Milk) की कीमत बढ़ जाएगी. अप आपको अमूल दूध के 1 लीटर के लिए 2 रुपये ज्यादा देने होंगे. अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने यह फैसला लिया है. संघ ने यह निर्णय कच्चे माल की लागत बढ़ने के चलते किया है. जीसीएमएमएफ ने कहा कि दूध के दाम 2 साल बाद बढ़ाए गए हैं. इससे पहले, मार्च 2017 में दूध के दाम संशोधित किए गए थे.

RS Sodhi, Managing Director of GCMMF ltd (AMUL): AMUL increases price of milk by Rs 2. The prices will come into effect from tomorrow. pic.twitter.com/SFdZjWqL1W