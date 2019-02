अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला, आप ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के नरेला इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला करने का आरोप लगाया हालांकि विपक्षी पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. भाजपा का दावा है कि उसके कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों में मेट्रो लाइन का विस्तार नहीं करने को लेकर काले झंडे दिखाए थे. हालांकि ‘आप'सरकार ने अपने बयान में कहा है, ‘‘करीब 100 लोगों के एक समूह ने केजरीवाल की कार रोकने की कोशिश की और लाठी-डंडों से दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में हमला कर दिया. केजरीवाल वहां 25 अनाधिकृत कालोनियों में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करने गए थे.''

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, बीजेपी के पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नारे लगाए. उन्हें तत्काल संबंधित स्थल से हटा दिया गया और नरेला के एसीपी और उनके कर्मी मुख्यमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए. हमले की कोई घटना नहीं हुई है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत आई.'' पश्चिमोत्तर दिल्ली के बीजेपी जिला अध्यक्ष खत्री ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साथ मौजूद आप के कार्यकर्ताओं ने उनके सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें भी धक्का दिया.

I have received numerous queries from media friends stating that Delhi Police is denying any attack on chief minister @ArvindKejriwal by BJP goons at Narela. Here is my response with evidence. Please note Police was present on the spot : pic.twitter.com/nJCm1N0cJt