Coronavirus: गौतम गंभीर ने LNJP अस्पताल को दीं 1000 PPE किट्स, केजरीवाल से बोले- वादा निभाने की अब आपकी बारी

गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, 'मैंने अपना वादा निभाया. LNJP अस्पताल के लिए 1000 PPE किट्स. अरविंद केजरीवाल आपने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की अब आपकी बारी. और उपकरण भी मिल सकते हैं. मुझे जगह और डिटेल बताइए.'

हाल ही में गौतम गंभीर ने अपनी सांसद निधि से दिल्ली सरकार को एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी. गंभीर ने ट्वीट में कहा, 'सीएम अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि फंड की जरूरत है. मैंने पहले अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया. मासूम लोगों को दिक्कत न हो इसलिए 50 लाख रुपये और दे रहा हूं. कम से कम एक करोड़ रुपये से मास्क और पीपीई किट्स की जरूरतें पूरी होंगी.'

I have DELIVERED as PROMISED!

1000 PPE Kits to LNJP Hospital!@ArvindKejriwal now it is time for you to deliver on promises made to Delhi!



More equipment can be acquired. Do let me know place & details! @BJP4Delhihttps://t.co/yxzrCpg8TTpic.twitter.com/YkqenL1WtN