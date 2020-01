कांग्रेस छोड़ AAP में शामिल हुए शोएब इकबाल और उनके बेटे मोहम्मद इकबाल का पुराना Video बीजेपी आईटी सेल ने किया शेयर

कांग्रेस के पूर्व विधायक शोएब इकबाल अपने पार्षद बेटे मोहम्मद इकबाल के साथ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए हैं, जिस पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है. बीजेपी ने जामा मस्जिद चौक पर सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो जारी कर मोहम्मद इकबाल पर शरीयत की भाषा बोलने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मोहम्मद इकबाल जो शोएब इकबाल का बेटा है और कॉउंसलर भी है, उसने सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने भाषण में कहा कि '..हम गर्दन कटा लेंगे, लेकिन शरीयत में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे'." संबित पात्रा ने सवाल किया कि आखिर यह किस तरह की भाषा है, क्या अब यह देश शरीयत के अनुसार चलेगा? पात्रा ने कहा कि "कांग्रेस नेता शोएब इकबाल और उनके पार्षद बेटे मोहम्मद इकबाल ने कल केजरीवाल से मुलाकात की और ऑप ज्वाइन की है. यह वही शोएब इकबाल हैं, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल के रहने का स्थान सिर्फ जेल है. जो शोएब इकबाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते थे, जिस पर हत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं, उनके बेटे को अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी?"



Kejriwal, fearful of losing Delhi election, is now desperate to get the Muslim vote. He just wouldn't stop at supporting and shielding those responsible for rioting, torching a bus full of passengers in New Friends Colony, but has now inducted in his ranks, those who want Sharia! pic.twitter.com/zFahZzBcxW