नोएडा में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, अभी तक 4 लोगों को बचाया गया, NDRF की टीम मौके पर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बिल्डिंग गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर, गौतमबुद्धनगर को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य संचालित कराने तथा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

A building collapses in Sector-11, Noida; 4 persons rescued from the site. Rescue operation underway, NDRF team rushed to building collapse site. pic.twitter.com/67y64JBkDr