नोएडा- ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सर्किल रेट हुए कम, देखें VIDEO

अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं तो ये सबसे सही समय है. पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीददारों को खुशी दी और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उबारने और संपत्ति के खरीददारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है. बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा, "मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. इसका प्रॉविजनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस प्रस्ताव पर जो भी व्यक्ति चाहे अपनी आपत्तियां एक सप्ताह के भीतर दर्ज करा सकता है, उसके बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा,नई दरें एक अगस्त से लागू हो जाएंगी."

Relief for Buyers in Noida/Gr.Noida:https://t.co/TkuZiyClue weave off 6%surcharge on additional facilities like pool,community centre/club/gym in group housings,21.5%decrease in circle rates of commercial prop.,25%reduction in surcharge on malls/shops with centralised AC pic.twitter.com/xX7WYma1yO