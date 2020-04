Coronavirus संक्रमित शख्स का आरोप- दिल्ली के लोकनायक अस्पताल ने भर्ती करने से किया इंकार

नसीम ने कहा कि उसके घर में सात और लोग कोरोना संक्रमित हैं. नसीम के मुताबिक, वह और उसका परिवार कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया. जिसके बाद वह लोग इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल पहुंचे. नसीम ने कहा, 'मैं अपने बेटे, भतीजे और भाई के साथ अस्पताल के बाहर खड़ा था. हम सभी कोरोना संक्रमित हैं लेकिन स्टाफ का कोई भी आदमी हमारी बात नहीं सुन रहा है. मैंने पुलिस को भी अपनी हालत के बारे में बताया है. अब हम यहां पर हैं. मैं अस्पताल प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारी मदद करें और हमें भर्ती करें.'

#WATCH A COVID19 positive patient alleges that Delhi's LNJP hospital is not admitting him for immediate treatment. He also says that he and 3 other patients walked to the hospital today while there are 7 more COVID19 patients at his home. pic.twitter.com/mun0IvsIex