Delhi Violence: दिल्ली में बीते हफ्ते हुई हिंसा में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 53 पर पहुंचा

दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 53 पहुंच गया है. जीटीबी अस्पताल लाए गए 44 पीड़ितों और राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाए गए 5 पीड़ितों की मौत हो चुकी है. लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी 3 पीड़ितों और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक हिंसा पीड़ित की मौत हो चुकी है. राजधानी दिल्ली में चार दिनों तक जारी रही हिंसा में 200 से अधिक लोग घायल हो गए, इनमें 11 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दो एसआईटी टीम गठित की गई हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 654 मामले दर्ज किए गए हैं. कुल 1,820 लोगों की गिरफ्तारी हुई है या हिरासत में लिया गया है. 47 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं.

#UPDATE Death toll in Delhi violence rises to 53 (44 at GTB hospital, 5 at RML hospital, 3 at LNJP hospital & 1 at Jag Pravesh Chandra Hospital) pic.twitter.com/gWaNWepFip