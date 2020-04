कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चेतावानी, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफदरजंद अस्पताल में कार्यरत दो महिला डॉक्टरों पर गौतम नगर में हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो डॉक्टर या नर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

