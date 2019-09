IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अफगानी शख्स, जूतों के अंदर छिपाकर ला रहा था 2 किलो सोना

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया. जो बड़ी चालाकी से अपने जूतों के तलवों में 2 किलो सोना छुपा कर ला रहा था. जिसकी कीमत करीब 73 लाख है.

कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर को एक खुफिया जानकारी के आधार पर आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर काबुल से आये एक अफगानी नागरिक को रोका गया.

Customs officials at Terminal 3 of Delhi's IGI Airport recovered 2 gold bars weighing 2019.6 grams valued at Rs 72,90,367 from a passenger on 10th September. pic.twitter.com/PO1i2ZM1sY