दिल्ली-NCR वालों को गर्मी से मिली राहत, सुबह से हो रही तेज बारिश, देखिए तस्वीरें-वीडियो

मौसम विभाग की ओर से बारिश की जानकारी देते हुए कहा गया था कि फरीदाबाद, हिसार, जींद, गोहाना, पानीपत, गन्नौर, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, बागपत, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, पिलानी समेत दिल्ली के कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ आज बारिश होगी. रविवार तड़के से ही आंधी-तूफान के बाद बारिश शुरू हो गई.

#WATCH: Rain lashes several parts of Delhi; visuals from Rajpath and India Gate.



India Meteorological Department had predicted thunderstorm with rain in the national capital today. pic.twitter.com/0GmkyQNrul