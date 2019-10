Delhi Rain: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश, उड़ानों और ट्रैफिक पर असर

Delhi Rain: दिल्ली-NCR में गुरुवार देर शाम मौसम ने करवट ली और राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई. बारिश की वजह से कई जगहों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ा. वहीं, बारिश का असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालन होने वाली उड़ान पर भी पड़ा. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, 'भारी बारिश के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 7:56 से 8:22 बजे के बीच विमान का परिचालन स्थगित रहा.' मौसम विभाग (IMD) ने पहले भी बारिश की संभावना जताई थी.

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from near 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/si4v1GFgoA

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Moti Bagh. pic.twitter.com/Fnk2qnbWFA

वहीं, विस्तार एयरलाइंस ने ट्वीट कर आगाह किया कि बारिश दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान को प्रभावित कर सकती है. निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट' ने पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों के लिए बारिश की भविष्यवाणी की थी.

#TravelUpdate Due to heavy rain in Delhi, arrivals/departures from Delhi may be impacted. Please visit https://t.co/IZ9taSJiWX or SMS UK <flight no>to 9289228888 for updated flight status.