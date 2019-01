दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, फ्लाइट्स और रेलगाड़ियों पर असर, मौसम विभाग ने इन राज्यों को लेकर जारी की चेतावनी

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है. घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है. रेलवे के अनुसार कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 10 ट्रेने देरी से चल रही हैं. मौसम के बिगड़े मिजाज का असर फ्लाइट्स की आवाजाही पर भी दिख रहा है. दिल्ली हवाई अड्डे सुबह से ही फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में खासी दिक्कत हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में घना कोहरा पड़ सकता है. जबकि असम और मेघालय में भी कोहरे की बात कही गई है.

Delhi: Visuals from RK Puram as thick fog covers the national capital this morning. pic.twitter.com/h5zVzABBkm