दिल्ली-एनसीआर में बारिश से लुढ़का पारा, आधी रात से हो रही है बूंदाबांदी, ठिठुरन बढ़ने के आसार

दिल्ली में आधी रात से हो रही बारिश के बाद तापमान में पहले के मुताबिक अधिक गिरावट होने का अनुमान है. शनिवार की धुंध को देखते हुए मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि शनिवार शाम के बाद तेज हवाएं व गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. रविवार सुबह हुई हल्की बौछार से तापमान में तेजी से गिरावट महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 7 जनवरी तक अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. शनिवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. मौसम विभाग ने 9-10 जनवरी तक अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है.

Delhi: Drizzling in parts of the national capital; #visuals from near Press Club of India and Rajpath pic.twitter.com/ZVsGbTXfNf