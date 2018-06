दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है. मौसम में बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में तेज धूल भरी आंधी-तूफान के साथ बारिश भी हुई. आंधी तूफान की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जगह-जगह बिजली गुल हो गई. हवाएं इतनी तेज गति से चल रही हैं कि कई जगह पेड़ भी उखड़ गए. आंधी-तूफान की वजह से शाम में ही पूरी तरह से अंधेरा सा छा गया. तेज आंधी तूफान के बाद मेट्रो और विमान सेवा पर भी असर पड़ा. दिल्ली में 18 विमानों को डायवर्ट किया गया है. दिल्‍ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद दिल्‍ली से सटे गाजियाबाद में कुछ घंटों के लिए बिजली गुल रहेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार शाम 5:33 से लेकर 7 बजे तक बिजली नहीं आएगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज आशंका जताई थी कि दिल्ली एनसीआर में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज धूल भरी आंधी और बारिश आ सकती है.

Dust storm & strong winds hit Delhi, a change in weather brings respite from the heat. Visuals from Chhatarpur area. pic.twitter.com/uPxMoVX2CF