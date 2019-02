दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाले रास्ते DND पर जाने पर लग सकता है जाम, किसानों का प्रदर्शन जारी

मोदी सरकार ने बजट में किसानों को सौगातें देखकर रिझाने की कोशिश की लेकिन किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है. जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर नाराज किसान दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी दे रहे हैं. टप्पल के आक्रोशित किसान अपनी मांगों के साथ भारी संख्या में डीएनडी पहुंच गए हैं और उसे घेर लिया है. फिलहाल यह प्रदर्शन डीएनडी के किनारे हो रहा है. नाराज किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. किसानों के आंदोलन को देखते गुए पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है.

