दिल्ली के नेहरू प्लेस में बिल्डिंग में लगी आग, तीस लोगों को बाल-बाल बचाया, VIDEO में देखें पूरा हादसा

दिल्ली के वाणिज्यिक केंद्र नेहरू प्लेस में एक इमारत की पांचवीं मंजिल पर लगी भीषण आग से तीस लोगों को बचा लिया गया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आग विशाल टॉवर में एक एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) विक्रेता के कार्यालय में दोपहर के आसपास लगी और पांच दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया.

दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "बिना किसी बड़े नुकसान के आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इमारत में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए हमें काफी समय लगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ी."

अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंजिलों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए 24 दमकल गाड़ियां तैनात की गई थीं.

आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है.



#nehruplace#vishalbhawan was on fire. But thanks to @delhi_fire for taking quick action and saving previous lives. pic.twitter.com/IwPR4Nqvjm