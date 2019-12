दिल्ली की अनाज मंडी के बाद अब मानेसर की एक फैक्टरी में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची

दिल्ली की अनाज मंडी में लगी भीषण आग के बाद अब हरियाणा के मानेसर के सेक्टर-8 में स्थित एक फैक्टरी में भीषण आग लगने की खबर आ रही है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

Gurugram: Fire breaks out in a factory in Sector-8 in Manesar. Around six fire tenders are present at the spot. Fire-fighting operation is underway. #Haryanapic.twitter.com/zF7rUqGPYm