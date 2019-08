दिल्ली में खतरे के निशान के पास पहुंचा यमुना का जलस्तर, बाढ़ की चेतावनी जारी

दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है. इसके साथ-साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर के सोमवार को खतरे के निशान को पार करने की आशंका है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रविवार की शाम युमना नदी में जलस्तर 203.37 मीटर तक पहुंच गया था. सोमवार तक इसे बढ़कर 207 मीटर तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शाम 6 बजे आठ लाख 28 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

Delhi: District Magistrate (East) directs concerned Sub-Divisional Magistrates to evacuate people from the low lying areas of East District by 9 am tomorrow and shift them to relief camps/suitable locations in view of rising water level in the Yamuna river. pic.twitter.com/JKTCVoCXqB