फेक निकला पानी से भरे गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का VIDEO, जानें कहां सड़क हुई थी पानी से लबालब

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया था, जिसके चलते लोगों का काफी दिक्‍कत का सामना करना पड़ा था. बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया था जिसमें देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड सड़कों में से एक गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड पर पानी भरने का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था. वीडियो में यह एलिवेटेड रोड नहीं, बल्कि एक नहर की तरह दिख रही थी. पर यह वीडियो फेक निकला और खुद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ट्वीट करके इसे फेक बताया है.टीवी चैनलों में ये दिखाए गए गाजियाबाद एलिवेटेड रोड के इस वीडियो पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने फेक बताया है. जीडीए ने कहा है कि हिंडन एलिवेटेड रोड का वीडियो बताकर सोशल मीडिया और कई न्‍यूज चैनल पर पानी से भरे फ्लाईओवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. पर ये वीडियो किसी और जगह का है क्‍योंकि वीडियो में दिखाई दे रहे फ्लाईओवर की दीवर पर काला और सफेद रंग का पेंट है. वहीं गाजियाबाद एलिवेटेड रोड की दीवर पर पीले और काले रंग की है.एएनआई ने ट्वीट करके कहा है कि हमें खेद है कि कल किया गया ट्वीट गाजियाबाद एलिवेटेड रोड का नहीं है बल्कि दिल्‍ली के आईपी एक्सटेंशन के पास एनएच 24 से लिया गया था.

The location given in this tweet is incorrect. Our error is regretted. The video was taken from NH 24 near Delhi's IP Extension yesterday https://t.co/bSTJJvdzsX