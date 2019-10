बजरंग दल कार्यकर्ता को गौ तस्करों ने मारी गोली, गाड़ी दौड़ाते हुए सामने आया Video

हरियाणा के गुरुग्राम में गौ तस्करों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता (गौरक्षक) को गोली मार दी है. घटना बुधवार की रात गुरुग्राम के सेक्टर 10 की है. गौरक्षक का नाम मोनू मनेसर है, जिसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बजरंग दल का यह कार्यकर्ता गौ तस्करों का पीछा कर रहा था, जिस पिकअप वैन में गौ तस्कर गाय को ले जा रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के बैरिकेडिंग को गिराकर गौतस्कर की गाड़ी निकल गई.

shocking incident in Gurugram where Bajrang Dal member was shot by cattle smugglers,incident took place in Sector10a team of Gau rakshak was involved in a high-speed chase with the cow smugglers.The victim has been shifted to the hospital & NO smuggler arrested yet ⁦@ndtv⁩ pic.twitter.com/O3Pr4bVVoJ