गुरुग्राम में भीड़ ने घर में घुसकर परिवार पर लाठी, डंडों, तलवार से किया हमला, मोबाइल में कैद पूरी वारदात

गुरुवार को पूरा देश होली मना रहा था तो राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कुछ दबंग खून की होली खेल रहे थे. गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में क्रिकेट मैच से पैदा हुए विवाद के बाद भीड़ ने एक परिवार पर हमला कर दिया और उसके सदस्यों को लाठी, डंडों और रोहे की रॉड से पीटा. पुलिस ने अभी तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों परिवार के पुरुषों को लाठियों से पीटते हुए दिख रहे हैं, वहीं परिवार की महिलाएं रो रही हैं और उन्हें छोड़ने की भीड़ से गुजारिश कर रही हैं.

गुरुग्राम के एसीपी शमशेर सिंह ने बताया, 'घटना गुरुवार शाम 5 बजे उस वक्त हुई जब पीड़ित परिवार के लोग भूप सिंह नगर में अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे. यह परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखता है.' पुलिस ने बताया कि भोंडसी इलाके में तीन-चार लोगों के परिवार पर करीब 40 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर हमला कर दिया.

कबूतर चोरी की शिकायत की, तो भीड़ ने 70 साल के बुजुर्ग को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला

पुलिस अधिकारी ने बताया परिवार के एक सदस्य साजिद को उस वक्त तक डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया, जब तक वह बेहोश न हो गया. साजिद ने बताता कि शराब पीकर आए छह-सात लोगों ने उन्हें गली में क्रिकेट खेलने से मना किया. जब परिवार के लोगों ने क्रिकेट खेलना जारी रखा तो करीब 40 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने परिवार पर हमला कर दिया.

Gurugram: One person arrested in connection with the incident where a family was beaten up on March 21 following an altercation over them playing cricket. #Haryanapic.twitter.com/6b1Msdghzj