दिल्ली एनसीआर में अगले तीन दिनों तक हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली के आईटीओ, तिलक ब्रिज, नेशनल मीडिया सेंटर, कीर्ती नगर और मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में पानी भर गया है. इस वजह से कई लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद अगले तीन दिन तक दिल्ली में इसी प्रकार के हालात बने रहने की उम्मीद है.

Delhi: Heavy rainfall leads to waterlogging at several places in the national capital; visuals from ITO area. pic.twitter.com/59E9Z44WjB