दिल्ली-एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

तेज गर्मी और उमस झेल रहे दिल्‍ली-एनसीआर के निवासियों को सोमवार को आखिर राहत मिल ही गई. जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्‍यवाणी की थी, सोमवार दोपहर बाद दिल्‍ली-एनसीआर में बादल झमाझम बरसे. सुबह से ही मौसम बदला-बदला सा था और तेज धूप गायब थी जिससे अंदेशा था कि बारिश होगी. दोपहर बाद करीब 3 बजे पहले धूल भरी आंधी चली और फिर तेज बारिश शुरू हो गई. हालांकि दोपहर का वक्‍त होने की वजह से कहीं से ट्रैफिक जाम की कोई खबर तो नहीं है लेकिन शाम के समय जब लोग दफ्तारों से घर के लिए निकलेंगे तब ट्रैफिक जाम लग सकता है.

Delhi: Bringing respite from scorching heat, rain lashed parts of the city today; #visuals from ITO. pic.twitter.com/F5gD5MwAUa