दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज गरज के साथ भारी बारिश

दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार शाम से तेज गरज के साथ भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक "दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 1 घंटे के दौरान भारी बारिश और गरज के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी." मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी. मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं, भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं. बता दें कि ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुआ है. इससे पहले बुधवार को पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी तेज बारिश हुई थी.

मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से उच्च नमी वाले चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण 6 मार्च तक बारिश होगी. इससे पहले बुधवार को उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हल्की बारिश हुई थी. बता दें कि दिल्ली में बारिश से तापमान में गिरावट आई है.

Thunderstorm, lightning & gusty wind speed reaching 30-40 kmph with light to moderate rain most likely to continue over Delhi and adjoining areas during next 1 hour. pic.twitter.com/ZS1mnzq8y0