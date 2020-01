साल के पहले दिन दिल्ली में भीषण ट्रैफिक जाम, इंडिया गेट सहित इन इलाकों में जुटी भारी भीड़

खास बातें नए साल पर दिल्ली में भीषण ट्रैफिक जाम इंडिया गेट पर जुटे लाखों लोग ITO, मंडी हाउस, इंडिया गेट के आसपास गाड़ियों की लंबी कतारें

नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण जाम की स्थिति बन गई. लाखों की संख्या में लोग इंडिया गेट पर जश्न मनाने के लिए पहुंचे. इस कारण इंडिया गेट सर्कल, मंडी हाउस, आईटीओ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. इसके अलावा बारापुला पर भी भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है. दिन में कुछ मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे जो कि अब खोल दिए गए हैं. इनमें केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, प्रगति मैदान, खान मार्केट और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन शामिल थे.



Heavy traffic in ITO area of Delhi. pic.twitter.com/22WWCn7nxX — ANI (@ANI) January 1, 2020

DMRC: Entry & exit gates at all stations have been opened. Normal services have resumed in all stations. https://t.co/LNrf9hExYU — ANI (@ANI) January 1, 2020



दिल्ली यातायात पुलिस यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लगातार उन्हें सचेत करती रही और वाहनों की आवाजाही के बारे में सूचित कर रही है. जयसिंह रोड पर दोनों ओर से यातायात आवागमन बंद है. अधिकारियों ने बताया कि यातायात के लिए मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच मार्ग संख्या 13 ए के बंद होने के कारण नोएडा से आने वाले लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए डीएनडी या अक्षरधाम से आने-जाने की सलाह दी गई है. उन्होंने बताया कि प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक ट्रक के खराब हो जाने के चलते उत्तरी दिल्ली में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.



#WATCH: Traffic jam in parts of Delhi; visuals from Barapullah Flyover. pic.twitter.com/FVXCpVkm7k — ANI (@ANI) January 1, 2020



दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट कर बताया, 'भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही को देखते हुए अशोक रोड की ओर से जयसिंह रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद है.' उसने ट्वीट किया, 'पीडब्ल्यूडी के मौजूदा कार्य को देखते हुए राजा गार्डन से पंजाबी बाग की दिशा में वाहनों की आवाजाही अधिक रहेगी.'

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from near India Gate. pic.twitter.com/8LYDnXK5A3 — ANI (@ANI) January 1, 2020

Traffic jam in parts of Delhi; visuals from Barapullah Flyover. pic.twitter.com/YPsyqMtmP5 — ANI (@ANI) January 1, 2020



उधर, संशोधित नागरिकता कानून (CAA) का विरोध करते हुए नए साल के दिन बुधवार को इंडिया गेट पर काफी संख्या में लोगों ने संविधान बचाने का सामूहिक संकल्प लिया. प्रदर्शनकारियों के संकल्प लेने से पहले और बाद में वहां 'कागज नहीं दिखाएंगे' एवं 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाए गए. प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ नया साल मनाने के लिए इंडिया गेट पर आम लोगों के उमड़ने से भारी भीड़ जमा हो गई.

