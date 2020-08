दिल्ली-NCR में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें

बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. मुख्य मार्गों पर जलजमाव के कारण सुबह यातायात प्रभावित हो गया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार को सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक दिल्ली में मध्यम बारिश दर्ज की गई. उसके बाद, आज (गुरुवार) दिन में बारिश थमने के आसार नहीं हैं. विभाग ने चेतावनी दी कि बारिश से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और सड़क हादसों की आशंका बढ़ सकती है.

Traffic Alert



Water logging reported at:-



1) Jhandewalan Mandir on Rani Jhansi Road

2) MB Road at Lal Kuan (both carriageway)

3) Ma Anandmayee Marg near DD Motors (both carriageway)