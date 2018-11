दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर दिल्ली सचिवालय में मिर्च पाउडर (Chilli Powder) से हमला हुआ है. दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के चेंबर के बाहर अरविंद केजरीवाल पर अनिल कुमार नाम के शख्स ने उनपर लाल मिर्च पाउडर फेंका. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस हमले को 'राजनीति से प्रेरित' बताया है. अधिकारियों ने बताया कि अनिल कुमार को पकड़ लिया गया है. उसने मुख्यमंत्री की आंखों को निशाना बनाया था.यह भी पढ़ें :अधिकारियों ने बताया कि बताया कि उनका चश्मा टूट गया, लेकिन उनकी आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि कुमार का आधार कार्ड बरामद किया गया है. वह खैनी के पैकेटों में मिर्च का पाउडर लेकर सचिवालय आया था. केजरीवाल पर मिर्च पाउडर फेंकने के बाद कुमार ने धमकी दी कि जेल से बाहर आकर वह उन्हें गोली मार देगा. एक अधिकारी ने बताया कि यह हमला तब हुआ जब केजरीवाल तीसरी मंजिल पर स्थित अपने चेंबर से भोजन करने के लिए निकले थे.

#WATCH: CCTV from Delhi Secretariat. Delhi Police say 'Anil Kumar came to meet Delhi CM to share his grievances. He handed him a note & touched his feet, & chilli powder fell from his hand. Probe underway whether it was an attack or powder fell unintentionally' pic.twitter.com/UYMhCAb3Hm