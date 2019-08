'दिल्ली में हालात खतरनाक' NRC की जरूरत : मनोज तिवारी

जिस तरह से असम में एनआरसी लिस्ट जारी हुई उसी तर्ज पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी ऐसी लिस्ट बनाने की मांग की है ताकि यहां पर आए अप्रवासियों की पहचान की जा सके. उनका दावा है कि दिल्ली में हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेता पूरे देश में एनआरसी लिस्ट बनाने की मांग कर चुके हैं. वहीं मनोज तिवारी ने कहा, 'एनआरसी की जरूरत है क्योंकि दिल्ली में हालात खतरनाक बन रहे हैं. अवैध रूप से बसे अप्रवासी बड़ा खतरा बन गए हैं. हम यहां भी एनआरसी लागू करेंगे'. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यह बात न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह ऐलान काफी अहम माना जा रहा है.

So Manoj Tiwari ji



Born in Kaimur, Bihar

Studied in Varanasi, UP

Worked in Mumbai, Maharshtra

Contested in Gorakhpur, UP

Contested again in Delhi



Is talking about throwing immigrants away from Delhi.

Irony wants a change of name! https://t.co/aUGfqYIewt