महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत

दिल्ली चुनाव नतीजों में महरौली सीट से जीत हासिल करने वाले नरेश यादव के काफिले पर गोलियां चलाए जाने की घटना सामने आई है. इस दौरान गोली लगने से आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है. दरअसल नरेश यादव जीत हासिल करने के बाद मंदिर गए थे. मंदिर से लौटते समय उनके काफिले पर गोलियां चलाई गईं. इस बारे में आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया है. ट्वीट में पार्टी ने लिखा है कि जब आप विधायक नरेश यादव मंदिर से लौट रहे थे तो उनके काफिले पर गोलियां चलीं. गोली लगने से एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है और एक अन्य घायल है.

Shots fired at AAP MLA@MLA_NareshYadav

and the volunteers accompanying him while they were on way back from temple.



At least one volunteer has passed away due to bullet wounds. Another is injured.