दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज निर्माण में भारी लेटलतीफी के कारण जहां चर्चित हुआ वहीं उद्घाटन के बाद यह कुछ अलग ही कारणों से चर्चित हो रहा है. इस ब्रिज पर सेल्फी लेने की होड़ जहां चर्चित हुई है वहीं अब ब्रिज पर निर्वस्त्र होने का वीडियो वायरल हो गया है.दिल्ली में नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज पर किन्नरों के निर्वस्त्र होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने का प्रकरण दर्ज किया है.पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर ने बुधवार को कहा, ‘‘ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज किया गया है. मामले की तहकीकात की जा रही है.''उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज पर सुरक्षा कड़ी कर दी है. इससे पहले कुछ आरोप लगाया गया था कि पुल पर पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है.यह भी पढ़ें : सिग्नेचर ब्रिज: बीच सड़क लेटकर या केबल पर चढ़कर हो रहा है 'सेल्फी सेशन', पुलिस बनी मूकदर्शक

Taking cognisance of an "obscene video" that went viral on social networking sites, Delhi Police have registered a case of "obscenity in public place" & started an investigation. The video shows some eunuchs dancing nude & clicking selfies at the Signature Bridge: #Delhi Police