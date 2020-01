दिल्ली से सटे नोएडा में दूध का पैकेट चुराते CCTV कैमरे में कैद हुआ पुलिसवाला, देखें VIDEO

पुलिस का काम अपराधों पर लगाम लगाकर चोरों को सलाखों के पीछे डालना होता है, लेकिन जब पुलिस ही चोरों की तरह काम करने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है. दिल्ली से सटे नोएडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक पुलिसवाले को 'दूध की चोरी' करते देखा जा सकता है. एक मिनट 41 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वैन रुकी हुई है और एक पुलिसवाला सड़क किनारे रखे दूध के कैरेट से दूध का पैकेट निकालता दिख रहा है.



#WATCH Policeman seen stealing packets of milk in Noida, Uttar Pradesh, yesterday. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/elszjwbyA1