दिल्ली की हवा तीसरे दिन भी 'बहुत खराब' है. एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है. वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है.

राजधानी दिल्ली (Delhi) की वायु गुणवत्ता (Air Quality) लगातार शुक्रवार को भी बहुत खराब रही. ऐसा अनुमान है कि शनिवार को कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है. केंद्रीय एजेंसी, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को 388 है, जबकि गुरुवार को यह 334 था.

सफर (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research) के अनुसार, शांत वायु और आगामी दिनों में वेंटिलेशन गुणांक में कमी के कारण परिस्थितियां प्रदूषण बढ़ाने के लिए अनुकूल हैं. सफर ने कहा, "अनुमान के अनुसार एक्यूआई शनिवार तक बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच रहेगा." सफर ने बताया कि पूरे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार से ही बहुत खराब श्रेणी में है.

मौसम विभाग में क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पारे में गिरावट और हवा की रफ्तार हल्की होने से प्रदूषकों का जमाव हुआ और उच्च आर्दता से स्थिति और खराब हुई. मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक वी. के. सोनी ने कहा कि क्षेत्र में अगले पांच दिनों तक हवा की रफ्तार कम रह सकती है.

सोनी ने कहा कि 11 दिसंबर को बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है जिससे कुछ राहत मिल सकती है. इस बीच सीपीसीबी नीत कार्यबल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर की सभी एजेंसियों से हाई अलर्ट पर रहने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने को कहा.