दिल्ली-NCR में हुई बारिश, कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) के कई हिस्सों में बुधवार सुबह बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान (Delhi Temperature) गिर गया और कई स्थानों पर ट्रैफिक धीमी गति से चलने लगा. मौसम विभाग (Weather Department) के एक अधिकारी ने बताया, ''न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है.'' आर्द्रता स्तर 100 फीसदी तक दर्ज किया गया.

सफदरजंग वेधशाला ने छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की. इसके अलावा पालम में 5.3 मिमी और रिज क्षेत्र में 6.8 मिमी बारिश दर्ज हुई. लोधी और आया नगर वेधशालाओं में क्रमश: 10 मिमी और 5.6 मिमी बारिश दर्ज हुई. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा. वहीं दूरदराज के इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी दिल्ली में बारिश की कुछ तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

