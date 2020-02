दिल्ली: राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लगे 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' के नारे, 6 लोग हिरासत में

दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त मेट्रो स्टेशन में से एक राजीव चौक पर शनिवार को कुछ लोगों ने 'देश के गद्दारों को गोली मारो...' के नारे लगाए. इस घटना का वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियो में सफेद टी-शर्ट पहने कुछ लोग "देश के गद्दारों को, गोली मारो **** को" का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है. दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि यह वाक्या सुबह करीब 10 बजकर 52 मिनट पर हुआ. स्टेशन पर तैनात मेट्रो स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया है.

दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने नारे लगाने वालों को "यात्री" बताते हुए कहा कि स्टेशन पर तैनात मेट्रो स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें "आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया है." दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बयान में कहा कि यह घटना सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर हुई. दिल्ली मेट्रो परिसर में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है.

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गूंजा, 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...को', तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कही ये बात

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, छह व्यक्तियों ने उस समय नारे लगाने शुरू कर दिए जब ट्रेन स्टेशन पर रुकने ही वाली थी. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में नारेबाजी की. सीएए के समर्थन में नारेबाजी कर रहे युवकों को देखकर कुछ यात्री नारे लगाने लगे जबकि अन्य लोग कैमरे से वीडियो बनाने लगे.

On 29/02/2020 at about 10: 25 hrs six youths were seen shouting slogans at Rajiv Chowk metro station, Delhi. They were immediately intercepted by CISF personnel & thereafter handed over to Delhi Metro Rail Police officials for further action. Metro Rail operation remained normal. pic.twitter.com/YyHQi4PAZo