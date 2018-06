क्या दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है समझौता, 4-3 फॉर्मूले की चर्चा

चर्चा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो सकता है. इस समझौते के तहत आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. हालांकि आप से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस समय पार्टी का सबसे मजबूत और इकलौता राज्य दिल्ली ही है ऐसे में वह इसको दूसरे के साथ कैसे बांट सकती है. पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार के कामकाज के आधार पर दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.आपको बता दें शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है. शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही आतिशी मारलेना को पूर्वी दिल्ली सीट का प्रभारी बनाया गया है. पार्टी प्रवक्ता दिलीप पांडेय को उत्तर पूर्वी दिल्ली,पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को चांदनी चौक का प्रभार दिया गया है. पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे युवा नेता राघव चड्ढा को दक्षिणी दिल्ली जबकि कुछ समय पहले बीजेपी से AAP में आये गुग्गन सिंह रंगा को उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है.

