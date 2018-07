LIVE: ग्रेटर नोएडा में दो इमारतें गिरने से अब तक 3 की मौत, बचाव कार्य जारी, बिल्डर फरार

खास बातें ग्रेटर नोएडा में इमारत गिरने से अब तक तीन की मौत. एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी. बिल्डर को गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये हैं.

Latest visuals from Greater Noida's Shah Beri village where two buildings collapsed last night. Three bodies have been recovered so far. Three people have been arrested in connection with the incident. Search and rescue operation is underway. More details awaited. pic.twitter.com/CGMLUIgcdD — ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2018

#UPDATE: Building collapse in Greater Noida's Shah Beri village: 3 dead bodies have been recovered till now. Search & rescue operations are underway. — ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2018

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी में एक 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, दूसरी 4 मंजिला इमारत पर गिर गई. इस घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि अभी इस मलबे में कई लोगों के और दबे होने की आशंका है. एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य काफी तेजी से हो रहा है. बचाव कार्य में जेसीबी मिशीनों की भी मदद ली जा रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना रात साढ़े आठ बजे हुई. इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम प्रशासन कर रहा है. बताया जा रहा है 4 मंजिला इमारत में कुल 18 परिवार रह रहे थे, जिनमें 30 से 32 लोगों के होने की बात कही जा रही है. NDRF की दो टीम मौके पर पहुंच गई है. मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा है.मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने और बचाव कार्य के लिए कई थानों की फोर्स की तैनाती की गई है. जिले के आला अफसर भी मौके पर मौजूद हैं. बिल्डर के ख़िलाफ़ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है. ADM विनीत कुमार ने कहा कि बिल्डर ने सारी अनुमतियां पूरी की थी या नहीं, ये पता करने के लिए रेवेन्यू टीम को लगा दिया गया है. यह कहना मुश्किल है कि ढही इमारत में कितने लोग थे. बचाव कार्य खत्म होने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक़्त लग सकता है.- ग्रेटर नोएडा बिल्डिंग हादसा: बिल्डिंग ढहने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि गंगा सरन द्विवेदी के नाम पर ज़मीन थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है. कासिम नाम के बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई थी, जो अभी भी फरार है.- अब तक तीन शवों को बरामद कर लिया गया है. इन तीन शवों में से एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. हालांकि, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है.- बताया जा रहा है कि इस हादसे को लेकर नोएडा पुलिस ने बिल्डरों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये हैं.

Our priority right now is to save any life that is left. 12 ambulances are present here & all the hospitals nearby have been alerted. NDRF teams & dog squads are also present on the spot: Union Minister Mahesh Sharma on building collapse in Greater Noida's Shah Beri village pic.twitter.com/XzWQE9Duzo — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

As of now we don't know what happened, it is too early to say anything in that regard. Our motive right now is to save any life that is left. Rescue operations by NDRF are underway: Kumar Vineet, ADM, Gautam Budh Nagar on building collapse in Greater Noida's Shah Beri village pic.twitter.com/gKTzytr7im — ANI UP (@ANINewsUP) July 17, 2018

- यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. गौतमबुद्ध नगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं.- मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इमारत में करीब दर्जनभर लोग रह रहे थे. दमकल विभाग की गाड़ियां मलबा हटाने का कार्य कर रही है. बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग में लोग रह रहे थे, जबकि दूसरा निर्माणाधीन था. घटनास्थल के पास लोगों में काफी गुस्सा भी था कि घटना 8 :30 बजे के आसपास हुई और वहां मदद पहुंचने में काफी समय लग गया.- गौतमबुद्ध नगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया. महेश शर्मा ने कहा कि 12 एंम्बुलेंस यहां पहुंच गए हैं. आस पास के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है. एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. इसके अलावा डॉग स्कवॉयड को भी बुलाया गया है.- यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर कहा कि घटना के लिए जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. केशव मौर्य ने ट्वीट किया, ' हादसे के बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम राहत एवं बचाव कार्य हेतु पूरे संसाधन के साथ मुस्तैद है. चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट जारी किया गया है. घटना के लिए जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. - गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने कहा है कि 'स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि ढही इमारत दो साल पहले बनाई गई थी और इसमें कई फ्लैट खाली थे. इस मामले में जांच की जाएगी.'- गौतम बुद्ध नगर के एडीएम कुमार विनीत ने बताया कि अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ. इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. अभी हमारा लक्ष्य मलबे में दबे लोगों को बचाना है. एनडीआरएफ की ओर से बचाव कार्य जारी है.